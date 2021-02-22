На Украине назвали возможную дату поставки вакцины AstraZeneca

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Первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca может быть доставлена на Украину во вторник, 23 февраля. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
На Украине назвали возможную дату поставки вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Вакцина уже в пути. Утром (23 февраля. — RT), надеюсь, она уже будет на Украине… Она уже в самолёте, там есть некоторый путь этого самолёта. К сожалению, первая партия едет не сразу на Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не связанные с самой вакциной», — приводит УНИАН его слова.

По словам Тимошенко, Киев будет получать новую партию вакцины от COVID-19 с интервалом от семи до десяти дней.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что на Украину поступит 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции американского производителя Novavax.

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