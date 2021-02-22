Украина ожидает поставку 15 млн доз вакцины Novavax с июля

Украина получит 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 американского производителя Novavax. Как сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов, поставки начнутся в июле 2021 года.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя», — написал он в Facebook.

Степанов отметил, что всего Украина получит 15 млн доз вакцины от COVID-19.

«Поставки вакцины Novavax запланированы начиная с июля 2021 года», — добавил министр.

Ранее в украинском Минздраве заявили, что Индия отправила украинской стороне 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.