Украина ожидает поставку 15 млн доз вакцины Novavax с июля
- Reuters
«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя», — написал он в Facebook.
Степанов отметил, что всего Украина получит 15 млн доз вакцины от COVID-19.
«Поставки вакцины Novavax запланированы начиная с июля 2021 года», — добавил министр.
Ранее в украинском Минздраве заявили, что Индия отправила украинской стороне 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.