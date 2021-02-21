Индия отправила на Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Индия отправила украинской стороне 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Индия отправила на Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. 500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбай», — написал он. 

По его словам, грузовой самолёт с препаратом по ходу полёта остановится в Стамбуле, но «уже на днях вакцина прибудет на Украину».

16 февраля на Украине сообщили, что в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения были поданы документы на регистрацию вакцины компании AstraZeneca. 

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