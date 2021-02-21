Индия отправила на Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Индия отправила украинской стороне 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. 500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбай», — написал он.

По его словам, грузовой самолёт с препаратом по ходу полёта остановится в Стамбуле, но «уже на днях вакцина прибудет на Украину».

16 февраля на Украине сообщили, что в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения были поданы документы на регистрацию вакцины компании AstraZeneca.