На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca были поданы в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

«В Государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19», — указано в тексте.

Отмечается, что вакцина регистрируется для экстренного медицинского применения.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.