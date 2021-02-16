На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.
«В Государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19», — указано в тексте.
Отмечается, что вакцина регистрируется для экстренного медицинского применения.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.