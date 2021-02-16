На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca

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Документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca были поданы в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.
На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

«В Государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19», — указано в тексте.

Отмечается, что вакцина регистрируется для экстренного медицинского применения.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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