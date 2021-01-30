Украина договорилась о получении вакцины Pfizer в середине февраля

Украина договорилась о получении в середине февраля вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech в рамках программы COVAX, сообщил украинский Минздрав.

«Для начала первой волны вакцинации уже подтверждена поставка 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Поставка вакцины на Украину начнётся уже в середине февраля», — говорится в пресс-релизе.

В рамках следующего этапа поставок с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины компании британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине начнётся в феврале препаратом «ведущей международной компании».

29 января Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в рамках глобальной инициативы COVAX страна получит в течение года от 8 до 16 млн доз вакцины от COVID-19.