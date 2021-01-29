Зеленский обсудил с главой ЕК поставки вакцины от COVID-19 на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен затронул тему поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в страну.

«Быстрая поставка вакцины станет сильным политическим сигналом поддержки Украины от Евросоюза в противодействии COVID-19. Об этом говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — написал он в Twitter.

Зеленский добавил, что «необходимо извлекать уроки из кризисов и противостоять им вместе».

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона готова выкупать излишки вакцин от коронавируса у стран Евросоюза.

29 января Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

Зеленский пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине начнётся в феврале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках глобальной инициативы COVAX страна получит в течение года от 8 до 16 млн доз вакцины от COVID-19.