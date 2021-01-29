Украина намерена выкупать излишки вакцин от коронавируса у стран ЕС

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона готова выкупать излишки вакцин от коронавируса у стран Европейского союза.

Как пишет «Укринформ», об этом министр сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнёрства».

«Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств — членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан», — заявил Степанов.

Ранее в Италии рассказали о нехватке вакцины от коронавируса.

28 января глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что страну ожидают «десять тяжёлых недель» из-за нехватки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

27 января в Чехии заявили о возможной приостановке введения первичных доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества препарата.

25 января Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин коронавируса в страны Евросоюза.