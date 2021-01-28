В ФРГ прогнозируют «тяжёлые недели» из-за нехватки вакцин от COVID-19

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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что страну ожидают «десять тяжёлых недель» из-за нехватки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ФРГ прогнозируют «тяжёлые недели» из-за нехватки вакцин от COVID-19
  • Reuters

«Из-за нехватки вакцины мы переживём как минимум десять тяжёлых недель», — написал он в Twitter.

Шпан подчеркнул, что за это время необходимо решить вопрос с вакцинацией.

Он также заявил о намерении созвать саммит по вакцинации с участием премьер-министров федеральных земель и представителей фармацевтических компаний.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире.

25 января Еврокомиссия потребовала от британско-шведской компании AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавируса в страны Евросоюза.

В AstraZeneca заявили, что сбои поставок вакцины от COVID-19 вызваны двухмесячным отставанием от графика производства.

В середине января также стало известно, что американская фармацевтическая корпорация Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.

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