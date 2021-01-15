Pfizer снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы

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Компания Pfizer со следующей недели сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства, сообщает NTB со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.
Pfizer снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы
  • Reuters

«Pfizer сообщила сегодня, что поставки вакцины будут сокращены со следующей недели и на предстоящий период», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что уменьшение поставок связано с реорганизацией производства вакцины и обновлением объёмов производства.

«Когда этот процесс завершится, они смогут увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз. Временное снижение поставок коснётся всех европейских стран», — добавили в организации. 

14 января сообщалось, что в Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Специалисты изучают причину их смерти.

Все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря 2020 года, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.

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