Pfizer снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы
- Reuters
«Pfizer сообщила сегодня, что поставки вакцины будут сокращены со следующей недели и на предстоящий период», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что уменьшение поставок связано с реорганизацией производства вакцины и обновлением объёмов производства.
«Когда этот процесс завершится, они смогут увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз. Временное снижение поставок коснётся всех европейских стран», — добавили в организации.
14 января сообщалось, что в Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Специалисты изучают причину их смерти.
Все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря 2020 года, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.