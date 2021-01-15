ВОЗ получила сообщения о смерти 23 человек после вакцинации в Норвегии
- Reuters
«ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии... Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», — сказала она.
14 января сообщалось, что в Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Специалисты изучают причину их смерти.
Все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.