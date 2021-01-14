В Норвегии 23 человека умерли после прививки от коронавируса
- Reuters
«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьёзному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», — сообщили в агентстве.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.
Отмечается, что все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.
Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.