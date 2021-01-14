В Норвегии 23 человека умерли после прививки от коронавируса

В Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer, специалисты изучают причину их смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств.

«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьёзному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», — сообщили в агентстве.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.

Отмечается, что все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.