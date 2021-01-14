В Норвегии 23 человека умерли после прививки от коронавируса

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В Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer, специалисты изучают причину их смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств.
В Норвегии 23 человека умерли после прививки от коронавируса
  • Reuters

«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьёзному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», — сообщили в агентстве.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты более 25 тыс. человек.

Отмечается, что все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.

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