Король и королева Норвегии сделали прививку от коронавируса
- Reuters
«Их Величества король и королева сегодня были привиты от коронавируса. Следующую прививку королевской чете сделают через три недели», — приводит сообщение РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала 27 декабря 2020 года. Были закуплены препараты американской компании Pfizer.
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса.