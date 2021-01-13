Король и королева Норвегии сделали прививку от коронавируса

Король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил королевский двор.

«Их Величества король и королева сегодня были привиты от коронавируса. Следующую прививку королевской чете сделают через три недели», — приводит сообщение РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала 27 декабря 2020 года. Были закуплены препараты американской компании Pfizer.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса.