Король и королева Норвегии сделали прививку от коронавируса

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Король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил королевский двор.
Король и королева Норвегии сделали прививку от коронавируса
  • Reuters

«Их Величества король и королева сегодня были привиты от коронавируса. Следующую прививку королевской чете сделают через три недели», — приводит сообщение РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала 27 декабря 2020 года. Были закуплены препараты американской компании Pfizer.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса.

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