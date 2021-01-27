В AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины

Короткая ссылка
Сбои поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио.
В AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины
  • Reuters

«У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», — цитирует ТАСС Сорио. 

Глава AstraZeneca отметил, что его компания в феврале сможет поставить в страны ЕС «разумное количество вакцины».

Ранее Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин коронавируса в страны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить