В AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины

Сбои поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио.

«У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», — цитирует ТАСС Сорио.

Глава AstraZeneca отметил, что его компания в феврале сможет поставить в страны ЕС «разумное количество вакцины».

Ранее Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин коронавируса в страны Евросоюза.