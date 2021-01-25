ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить сокращение поставок вакцин

Еврокомиссия потребовала от британско-шведской компании AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Евросоюза.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

«Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС. Она подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться 25 января на встрече управляющего совета компании и представителей ЕС.

В ноябре Еврокомиссия подписала шесть контрактов на покупку потенциальных вакцин от коронавируса от AstraZeneca, американских компаний Johnson & Johnson и Moderna, совместного препарата французской Sanofi и британской GlaxoSmithKlin (GSK), вакцины германской фармацевтической компанией BioNTech и американского концерна Pfizer, а также препарата германской фармацевтической компании CureVac.

Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС начать распределение вакцины AstraZeneca до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.