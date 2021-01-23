В Прибалтике просят ЕС заранее начать распределять вакцину AstraZeneca

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Эстония, Латвия и Литва призывают Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, произведённой британско-шведской компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.
В Прибалтике просят ЕС заранее начать распределять вакцину AstraZeneca
  • Reuters

«Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить её незамедлительное распространение ещё до её подтверждения», — написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Она подчеркнула, что, несмотря на важность соблюдения формальных процедур, любое промедление в этом вопросе может стоить жизней людей.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января.

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