В Прибалтике просят ЕС заранее начать распределять вакцину AstraZeneca

Эстония, Латвия и Литва призывают Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, произведённой британско-шведской компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

«Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить её незамедлительное распространение ещё до её подтверждения», — написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Она подчеркнула, что, несмотря на важность соблюдения формальных процедур, любое промедление в этом вопросе может стоить жизней людей.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января.