В Чехии могут приостановить первичную вакцинацию препаратом Pfizer

В Чехии может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества препарата, сообщила официальный представитель Минздрава страны Барбора Петерова.

«В республике не хватает вакцины. Из-за её недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных», — цитирует её ТАСС.

В Минздраве Чехии уточнили, что решение будут принимать координаторы на местах.

Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Минздрав Саудовской Аравии также сообщил об отсрочке вакцинации препаратом Pfizer в связи с задержкой поставок.

В середине января стало известно, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.