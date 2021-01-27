В Чехии могут приостановить первичную вакцинацию препаратом Pfizer

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В Чехии может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества препарата, сообщила официальный представитель Минздрава страны Барбора Петерова.
В Чехии могут приостановить первичную вакцинацию препаратом Pfizer
  • Reuters

«В республике не хватает вакцины. Из-за её недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных», — цитирует её ТАСС.

В Минздраве Чехии уточнили, что решение будут принимать координаторы на местах.

Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Минздрав Саудовской Аравии также сообщил об отсрочке вакцинации препаратом Pfizer в связи с задержкой поставок.

В середине января стало известно, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.

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