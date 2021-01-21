В Саудовской Аравии сообщили об отсрочке вакцинации препаратом Pfizer

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Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что сроки вакцинации населения препаратом от коронавируса американской компании Pfizer сдвигаются в связи с задержкой поставок вакцин в королевство.
В Саудовской Аравии сообщили об отсрочке вакцинации препаратом Pfizer
  • Reuters

«График введения вакцины от коронавируса... меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.

При этом Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обратились к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины Pfizer и ускорить её поставки.

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