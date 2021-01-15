Шесть стран Европы попросили ЕК ускорить поставки вакцины Pfizer
- Reuters
Об этом сообщило Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.
«В совместном письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины и ускорить её поставки», — говорится в сообщении.
Письмо направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.
15 января стало известно, что Pfizer со следующей недели сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.