Шесть стран Европы попросили ЕК ускорить поставки вакцины Pfizer

Шесть стран Северной Европы и Балтии написали совместное письмо в Еврокомиссию, в котором призвали ускорить поставки вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщило Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

«В совместном письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины и ускорить её поставки», — говорится в сообщении.

Письмо направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

15 января стало известно, что Pfizer со следующей недели сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.