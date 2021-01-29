В Италии рассказали о нехватке вакцины от коронавируса

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури рассказал о нехватке в стране вакцины от коронавируса.

Как он отметил на пресс-конференции, транслировавшейся каналом Rai News 24, стране не хватает по меньшей мере 300 тыс. доз вакцин на нынешнем этапе кампании по вакцинации населения.

«Нам не хватает 300 тыс. доз по сравнению с тем числом, которое мы должны были получить на данный момент», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все решения о сокращении поставок были приняты компаниями по производству вакцин в одностороннем порядке и без заблаговременного уведомления.

Ранее сообщалось, что итальянское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 30 апреля.