Венгрия предложила Украине создать рабочую группу по закону о языке

Венгрия предложила Украине создать рабочую группу для обсуждения украинских законов о языке и образовании, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Киеве заявили о работе с Будапештом над «джентльменским соглашением» для урегулирования отношений.

В марте 2020 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который вводит инструменты для реализации образовательной реформы и предусматривает постепенное урезание преподавания на языках нацменьшинств.