Венгрия предложила Украине создать рабочую группу по закону о языке
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«Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Киеве заявили о работе с Будапештом над «джентльменским соглашением» для урегулирования отношений.
В марте 2020 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который вводит инструменты для реализации образовательной реформы и предусматривает постепенное урезание преподавания на языках нацменьшинств.