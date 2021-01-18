Киев и Будапешт работают над «джентльменским соглашением» по отношениям

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН заявил, что в настоящий момент Киев и Будапешт работают над «джентльменским соглашением» для урегулирования отношений.

По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет на Украину 27 января по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, они обсудят соответствующие вопросы.

«К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали бы этот комплекс вопросов. Так называемое джентльменское соглашение — соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Такой документ, по данным замглавы офиса президента, уже подготовлен, но работа над ним продолжается. Соответствующие бумаги были переданы венгерской стороне.

В декабре депутаты Европарламента от венгерских партий обвинили власти Украины в «позорном» создании «ситуации гражданской войны» в Закарпатье. Связано это было с тем, что СБУ провела обыски в организациях венгерской общины.