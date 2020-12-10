Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19
- РИА Новости
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«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.
Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу.
Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.
Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.
С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса.
Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.
В то же время Госпогранкомитет Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.