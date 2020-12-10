Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из постановления Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.

Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу.

Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.

Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.

С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.

В то же время Госпогранкомитет Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.