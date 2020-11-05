Пограничники Белоруссии призвали граждан отказаться от поездок

Госпогранкомитет Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.

«Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в государстве иностранцам отказаться от поездок за рубеж. Особенно в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября», — приводит БЕЛТА сообщение Госпогранкомитета.

Отмечается, что гражданам, находящимся за пределами Белоруссии, рекомендуется воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал ограничение на въезд иностранцев в республику.