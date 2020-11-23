В МИД высказались о возобновлении наземного сообщения с Белоруссией

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Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал возможность возобновления наземного пассажирского сообщения с Белоруссией.
В МИД высказались о возобновлении наземного сообщения с Белоруссией
  • РИА Новости

Он отметил, что «есть прогресс в деле снятия ограничений на пересечение российско-белорусской границы, введённых в связи с пандемией».

«К сожалению, динамика санитарной ситуации пока не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение. Однако самолёты «Аэрофлота» и «Белавиа» уже летают ежедневно», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее сообщалось, что РЖД проработали с белорусскими коллегами запуск двух пар скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Минском, однако это станет возможно после возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами.

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