РЖД анонсировали запуск «Ласточек» из Москвы в Минск 

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РЖД проработали с белорусскими коллегами запуск двух пар скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Минском, однако это станет возможно после возобновлением пассажирского железнодорожного сообщения между странами.
РЖД анонсировали запуск «Ласточек» из Москвы в Минск 
  • РИА Новости

«С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва — Минск в пятивагонном исполнении. Запуск «Ласточек» станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляется авиасообщение в ограниченном объёме.

Ранее сообщалось, что в РЖД выявили попытку взлома программы лояльности компании.

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