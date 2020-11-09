РЖД анонсировали запуск «Ласточек» из Москвы в Минск 

РЖД проработали с белорусскими коллегами запуск двух пар скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Минском, однако это станет возможно после возобновлением пассажирского железнодорожного сообщения между странами.

«С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва — Минск в пятивагонном исполнении. Запуск «Ласточек» станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляется авиасообщение в ограниченном объёме.

Ранее сообщалось, что в РЖД выявили попытку взлома программы лояльности компании.