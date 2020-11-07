РЖД выявили попытку взлома программы лояльности компании
- РИА Новости
Попытка взлома была зафиксирована 6 ноября. Злоумышленник смог получить доступ к служебному файлу, который содержал в зашифрованном виде адреса электронной почты пользователей.
По данным пресс-службы, система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников.
«Инцидент не угрожает сохранности личных данных пользователей, а также баллов на счетах клиентов», — заявили в РЖД.
В августе 2019 года сообщалось, что персональные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе, в связи с чем была проведена проверка.