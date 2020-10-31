Белоруссия с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранцев

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что «Совет министров постановил ограничить пересечение границы в связи с COVID-19».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что с 1 ноября Белоруссия «временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь».

В ведомстве пояснили, что соответствующий шаг сделан «в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19».

При этом отмечается, что это ограничение не распространяется на россиян, которые следуют транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

Ранее пограничники сообщили, что Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вопросах пограничной безопасности.