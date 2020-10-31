Белоруссия с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранцев
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что с 1 ноября Белоруссия «временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь».
В ведомстве пояснили, что соответствующий шаг сделан «в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19».
При этом отмечается, что это ограничение не распространяется на россиян, которые следуют транзитом через территорию Белоруссии в Россию.
Ранее пограничники сообщили, что Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.
Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вопросах пограничной безопасности.