Белоруссия ограничила въезд через наземные границы

Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

«В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — приводит БЕЛТА сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

Под ограничения не подпадают дипломаты и водители-международники.

Отмечается, что пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Издания TUT.BY и Onliner сообщают о том, что граждане Белоруссии в настоящее время не могут вернуться в страну. Отмечается, что проблем с выездом из Белоруссии нет.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выступил с критикой властей Польши, Литвы и Украины.