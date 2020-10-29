Лукашенко высказался о вопросах пограничной безопасности Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, в сферу ответственности его новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе.
«Нам надо сегодня ещё раз посмотреть... Мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать её железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите: нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — сказал он.
Вместе с этим белорусский лидер добавил, что не собирается публично говорить о том, какие мероприятия проводятся и будут проводиться на границе.
Ранее бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал о пытавшихся попасть в страну иностранных инструкторах.