Лукашенко высказался о вопросах пограничной безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вопросах пограничной безопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в сферу ответственности его новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе.

«Нам надо сегодня ещё раз посмотреть... Мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать её железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите: нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — сказал он.

Вместе с этим белорусский лидер добавил, что не собирается публично говорить о том, какие мероприятия проводятся и будут проводиться на границе.

Ранее бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал о пытавшихся попасть в страну иностранных инструкторах.