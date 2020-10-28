Минск заявил о пытавшихся попасть в страну иностранных инструкторах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал о пытавшихся попасть в страну иностранных инструкторах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его видеоинтервью.

«До тысячи пытались проникнуть, но, к счастью для нас и к сожалению для них, прекрасно работает Госпогранкомитет, отсекает их. Такого уже присутствия иностранных инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть», — сказал он.

Ранее Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения».