Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам

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Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения». Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — сказал он.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась попасть в страну из Польши, с Украины и из Литвы.

9 августа в Госпогранкомитете Белоруссии заявляли, что через границу не пропустили 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.

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