Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам
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- РИА Новости
«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — сказал он.
По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась попасть в страну из Польши, с Украины и из Литвы.
9 августа в Госпогранкомитете Белоруссии заявляли, что через границу не пропустили 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.