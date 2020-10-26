Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам

Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения». Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — сказал он.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась попасть в страну из Польши, с Украины и из Литвы.

9 августа в Госпогранкомитете Белоруссии заявляли, что через границу не пропустили 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.