Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 138 тысяч

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 729 и достигло 138 382.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2096.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 122 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.