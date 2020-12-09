Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 138 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2096.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 122 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.