Вакцина «Спутник V» будет производиться в Казахстане
- Reuters
«РФПИ и Министерство здравоохранения Республики Казахстан договорились о сотрудничестве для регистрации, производства и распространения вакцины «Спутник V», — приводит Интерфакс сообщение РФПИ.
Отмечается, что после получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлён трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины в стране.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров передал узбекской стороне первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».