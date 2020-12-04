Вакцина «Спутник V» будет производиться в Казахстане

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.
Вакцина «Спутник V» будет производиться в Казахстане
  • Reuters

«РФПИ и Министерство здравоохранения Республики Казахстан договорились о сотрудничестве для регистрации, производства и распространения вакцины «Спутник V», — приводит Интерфакс сообщение РФПИ.

Отмечается, что после получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлён трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины в стране.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров передал узбекской стороне первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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