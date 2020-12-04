В Узбекистан поступили образцы вакцины от COVID-19 «Спутник V»
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Как отмечается на сайте ведомства, груз принял первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев.
«Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана», — говорится в тексте.
28 ноября Узбекистан попросил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» для клинических испытаний.