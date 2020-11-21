Алиев обвинил Армению в использовании иностранных наёмников в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил о наличии у Баку материалов, подтверждающих использование Ереваном наёмников, в том числе из Франции и США. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Алиев обвинил Армению в использовании иностранных наёмников в Карабахе
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Армения активно использовала иностранных наёмников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, паспорта иностранных граждан, в том числе из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Некоторые из этих граждан имеют армянское происхождение, другие — неизвестно», — приводит РИА Новости сообщение.

Алиев подчеркнул, что «использование Арменией иностранных наёмников недопустимо».

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона располагает данными об участии в боевых действиях «сирийских боевиков и террористов», а также представителей турецкого спецназа.

Также об иностранных боевиках в Нагорном Карабахе заявил французский президент Эммануэль Макрон. В СВР тоже отмечали, что в зону конфликта «активно подтягиваются» наёмники с Ближнего Востока.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг данные заявления.

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