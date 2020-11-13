В Баку назвали неуместными слова своего посла в России о крушении Ми-24

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Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что официальные лица в Баку сочли неуместными слова азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль оглы о ситуации с российским вертолётом Ми-24, который ранее был по ошибке сбит над территорией Армении.
В Баку назвали неуместными слова своего посла в России о крушении Ми-24
  • © РИА Новости / МЧС Армении

Гаджиев сообщил, что слова посла не смогут нанести вред отношениям двух стран, передаёт информагентство «АзерТадж»

«Высказывания азербайджанского посла о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы», — сказал чиновник.

12 ноября Бюльбюль оглы в ходе выступления на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в связи с трагическими событиями с российским вертолётом заявил, что «на войне как на войне: всякое может быть».

Позднее в российском МИД отметили, что ждут от Азербайджана скорейшего расследования крушения Ми-24.

В ведомстве подчеркнули, что Москва исходит из того, что азербайджанские коллеги воздержатся от двусмысленных заявлений в связи с инцидентом.

Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал. В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения. Алиев в разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.

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