Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией

Короткая ссылка
RT
Российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вблизи границы с Азербайджаном, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией
  • РИА Новости

Как отмечается, инцидент произошёл около 17:30 мск во время сопровождения автоколонны российской военной базы в Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населённым пунктом Ерасх недалеко от азербайджанской границы. 

«Российский вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, в результате «попадания ракеты вертолёт» потерял управление и упал в горной местности Армении.

«​Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в министерстве.

​В настоящее время командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по вертолёту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить