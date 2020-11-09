Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией
- РИА Новости
Как отмечается, инцидент произошёл около 17:30 мск во время сопровождения автоколонны российской военной базы в Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населённым пунктом Ерасх недалеко от азербайджанской границы.
«Российский вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, в результате «попадания ракеты вертолёт» потерял управление и упал в горной местности Армении.
«Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в министерстве.
В настоящее время командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по вертолёту.