Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией

Российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вблизи границы с Азербайджаном, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, инцидент произошёл около 17:30 мск во время сопровождения автоколонны российской военной базы в Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населённым пунктом Ерасх недалеко от азербайджанской границы.

«Российский вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, в результате «попадания ракеты вертолёт» потерял управление и упал в горной местности Армении.

«​Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в министерстве.

​В настоящее время командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по вертолёту.