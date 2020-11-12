МИД ждёт от Азербайджана скорейшего расследования крушения Ми-24
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- РИА Новости
«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных», — подчеркнули в ведомстве.
Как отмечается, российская сторона исходит из того, что азербайджанские коллеги воздержатся от двусмысленных заявлений в связи с инцидентом.
Ранее российский лидер Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа Ми-24, сбитого над Арменией.
Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал. В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения. Алиев в разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.