Алиев извинился перед Путиным за инцидент со сбитым вертолётом Ми-24

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявили в пресс-службе Алиева.
Алиев извинился перед Путиным за инцидент со сбитым вертолётом Ми-24
  • Reuters
  • © Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia

«Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым вертолётом... Ильхам Алиев принёс извинения за трагическую случайность, отметив, что в тёмное время суток этот вертолёт был принят за вертолёт Военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении. 

Как подчеркнул Алиев, виновники инцидента будут наказаны, об этом проинформируют Москву.

Кроме того, президент Азербайджана выразил готовность выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. 

9 ноября российский вертолёт Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила вертолёт. В Баку принесли извинения за трагический инцидент.

Как отметили в МИД России, тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оценивается позитивно

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