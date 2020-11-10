МИД России прокомментировал ЧП со сбитым Азербайджаном вертолётом

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RT
Министерство иностранных дел России прокомментировало ЧП с российским вертолётом Ми-24, который был случайно сбит азербайджанской стороной над территорией Армении. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 
МИД России прокомментировал ЧП со сбитым Азербайджаном вертолётом
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно», — заявили в МИД.

Ведомство добавило, что азербайджанская сторона заверила Москву, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновных накажут.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.

Позднее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолёт Ми-24.

В Баку принесли извинения за трагический инцидент и добавили, что готовы выплатить российской стороне компенсацию.

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