Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24

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RT
Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолёт Ми-24, добавив, что приносит извинения за трагический инцидент.
Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на азербайджанский МИД.

В Баку заявили, что полёт российского вертолёта «проходил в тёмное время суток на малой высоте вне зоны радарного обнаружения ПВО», а военные вертолёты России «прежде не были замечены в указанном районе».

«В контексте указанных факторов и в свете напряжённой обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчётом было принято решение открыть огонь на поражение», — говорится в сообщении.

Также в МИД Азербайджана принесли извинения России и выразили соболезнования семьям погибших, заявив, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны.

Кроме того, в Баку заявили, что готовы выплатить компенсацию российской стороне.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.

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