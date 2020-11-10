Путин почтил память погибших членов экипажа сбитого над Арменией Ми-24
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«Почтим минутой молчания их память», — сказал Путин.
Он также поручил оказать помощь семьям погибших военных.
По словам Путина, погибли командир экипажа Ми-24 Ищук Юрий Викторович и лейтенант Федин Роман Васильевич.
Российский вертолёт Ми-24 был сбит в Армении 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.
В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.