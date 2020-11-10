Путин почтил память погибших членов экипажа сбитого над Арменией Ми-24

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Президент России Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК в ходе совещания почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого над Арменией.
Путин почтил память погибших членов экипажа сбитого над Арменией Ми-24
  • © МЧС Армении

«Почтим минутой молчания их память», — сказал Путин.

Он также поручил оказать помощь семьям погибших военных.

По словам Путина, погибли командир экипажа Ми-24 Ищук Юрий Викторович и лейтенант Федин Роман Васильевич.

Российский вертолёт Ми-24 был сбит в Армении 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.

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