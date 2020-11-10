Путин поручил оказать помощь семьям погибших членов экипажа вертолёта Ми-24

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Российский лидер Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолёта, сбитого над Арменией.
Путин поручил оказать помощь семьям погибших членов экипажа вертолёта Ми-24
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. 

Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления раненому члену экипажа сбитого вертолёта.

9 ноября вертолёт Ми-24 сбили над Арменией вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В Азербайджане заявили, что случайно сбили вертолёт, там принесли извинения за трагический инцидент.

Позднее азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным извинился за инцидент, заявив, что виновники будут наказаны.

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