Путин поручил оказать помощь семьям погибших членов экипажа вертолёта Ми-24
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления раненому члену экипажа сбитого вертолёта.
9 ноября вертолёт Ми-24 сбили над Арменией вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.
В Азербайджане заявили, что случайно сбили вертолёт, там принесли извинения за трагический инцидент.
Позднее азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным извинился за инцидент, заявив, что виновники будут наказаны.