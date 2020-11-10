Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого над Арменией вертолёта

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и руководителями предприятий ОПК назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении.
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого над Арменией вертолёта
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Вчера погибли наши товарищи — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и лётчик-оператор — штурман звена», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как рассказал Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках уголовного дела, а виновные наказаны.

Кроме того, он поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших

Российский вертолёт Ми-24 был сбит в Армении 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, там принесли извинения за трагический инцидент.

Позднее Алиев в разговоре с Путиным также извинился за произошедшее

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить