Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого над Арменией вертолёта

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и руководителями предприятий ОПК назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении.

«Вчера погибли наши товарищи — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и лётчик-оператор — штурман звена», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как рассказал Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках уголовного дела, а виновные наказаны.

Кроме того, он поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших.

Российский вертолёт Ми-24 был сбит в Армении 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, там принесли извинения за трагический инцидент.

Позднее Алиев в разговоре с Путиным также извинился за произошедшее.