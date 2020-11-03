Порошенко пообещал не допустить принятия проекта о роспуске состава КС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» не допустит принятия законопроекта украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда.

Как сообщает пресс-служба партии, Порошенко заявил об этом в ходе брифинга в Верховной раде.

«Вчера Зеленский пытался напугать Верховную раду и украинское общество... Плохо, когда президент выглядит страшно, но ещё хуже, когда над ним смеются», — сказал бывший украинский лидер.

Он призвал Зеленского собрать глав фракций Рады и «вместе поискать выход из конституционного кризиса».

По мнению Порошенко, Зеленский, внося подобный законопроект, решил «перенять опыт путинского режима».

«За последнюю неделю Госдума России внесла изменения в законодательство России, которым предусмотрела права президента... единолично увольнять судей Конституционного суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить её через Верховную раду», — отметил Порошенко.

По его словам, таким образом Зеленский «приближает страну к диктатуре».

При этом Порошенко добавил, что сам не приветствует решение КС Украины, по которому была отменена публикация электронных деклараций чиновников.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».

Судья КС Игорь Слиденко при этом предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.