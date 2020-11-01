Зеленский назвал решение Конституционного суда заговором олигархов

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал «демарш» Конституционного суда страны, который отменил ряд положений антикоррупционного законодательства. По мнению главы государства, в таком шаге проявляется заговор старых элит и олигархов «против президента и страны».

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе», — написал Зеленский в Facebook.

По его мнению, они смогут сохранить свой образ жизни только при слабых государстве и президенте.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки, сообщает ТАСС.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».