Глава ОДКБ оценил вероятность посредничества в ситуации в Киргизии

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в беседе с RT оценил вероятность участия ОДКБ в ситуации, которая возникла в Киргизии.

«Страна переживает сейчас тяжёлые там времена, тяжёлые дни. Мы очень надеемся, что ситуация стабилизируется, она будет введена в такую правовую плоскость. На это рассчитываем», — сказал глава организации.

По его словам, 7 октября на круглом столе, посвящённом ОДКБ, данная тема затрагивалась.

«И в том числе звучало то, что ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе, может быть, посредническую. Такой опыт уже есть. Вот если обратиться к истории, к тем событиям, которые раньше происходили — в Бишкеке, в частности, — то такой опыт имеется уже, и свою положительную роль сыграла и ОДКБ, в том числе посреднические такие функции», — сказал Зась.

Он добавил, что всё зависит от «необходимости и воли киргизского народа».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева и его заместителя Омурбека Суваналиева. 9 октября он подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Как заявили в ГУВД Бишкека, в столице ввели комендантский час. По словам президента, судьба страны в опасности.

В Кремле отметили, что в Москве видят «ярко выраженные элементы хаоса» в Киргизии.