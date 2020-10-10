Глава ОДКБ оценил вероятность посредничества в ситуации в Киргизии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в беседе с RT оценил вероятность участия ОДКБ в ситуации, которая возникла в Киргизии.
Глава ОДКБ оценил вероятность посредничества в ситуации в Киргизии
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Страна переживает сейчас тяжёлые там времена, тяжёлые дни. Мы очень надеемся, что ситуация стабилизируется, она будет введена в такую правовую плоскость. На это рассчитываем», — сказал глава организации.

По его словам, 7 октября на круглом столе, посвящённом ОДКБ, данная тема затрагивалась.

«И в том числе звучало то, что ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе, может быть, посредническую. Такой опыт уже есть. Вот если обратиться к истории, к тем событиям, которые раньше происходили — в Бишкеке, в частности, — то такой опыт имеется уже, и свою положительную роль сыграла и ОДКБ, в том числе посреднические такие функции», — сказал Зась.

Он добавил, что всё зависит от «необходимости и воли киргизского народа».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева и его заместителя Омурбека Суваналиева. 9 октября он подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Как заявили в ГУВД Бишкека, в столице ввели комендантский час. По словам президента, судьба страны в опасности.

В Кремле отметили, что в Москве видят «ярко выраженные элементы хаоса» в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить