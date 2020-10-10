В Бишкеке введён комендантский час
- РИА Новости
«Установить комендантский час на территории города Бишкек с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск) для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих деятельность комендатуры города Бишкек и способствующих ей», — говорится в опубликованном в Facebook тексте приказа.
Кроме того, указ предусматривает запрет на проведение собраний, митингов и уличных шествий, а также спортивных и других массовых мероприятий на территории Бишкека.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября.
Подробнее о ситуации в Киргизии — в материале RT.