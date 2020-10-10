В Бишкеке введён комендантский час

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Комендатура Бишкека постановила ввести в столице Киргизии комендантский час с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск), а также запретить проведение митингов, сообщила пресс-служба ГУВД города.
В Бишкеке введён комендантский час
  • РИА Новости

«Установить комендантский час на территории города Бишкек с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск) для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих деятельность комендатуры города Бишкек и способствующих ей», — говорится в опубликованном в Facebook тексте приказа.

Кроме того, указ предусматривает запрет на проведение собраний, митингов и уличных шествий, а также спортивных и других массовых мероприятий на территории Бишкека.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября.

Подробнее о ситуации в Киргизии — в материале RT.

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