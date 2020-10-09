Президент Киргизии заявил об угрозе государственности страны

Короткая ссылка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объяснил введение режима ЧП тем, что судьба страны в опасности. Заявление политика распространила его пресс-служба.
Президент Киргизии заявил об угрозе государственности страны
  • Reuters

«Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны, в Бишкеке, введено чрезвычайное положение», — говорится в тексте.

Жээнбеков пообещал сделать всё, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность государства.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности», — отметил он, призвав сограждан не быть сторонними наблюдателями.

Ранее Совбез России призвал не допустить скатывания ситуации в Киргизии к хаосу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить