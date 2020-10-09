Президент Киргизии заявил об угрозе государственности страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объяснил введение режима ЧП тем, что судьба страны в опасности. Заявление политика распространила его пресс-служба.

«Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны, в Бишкеке, введено чрезвычайное положение», — говорится в тексте.

Жээнбеков пообещал сделать всё, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность государства.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности», — отметил он, призвав сограждан не быть сторонними наблюдателями.

Ранее Совбез России призвал не допустить скатывания ситуации в Киргизии к хаосу.