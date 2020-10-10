Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза
- РИА Новости
«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобождён от должности секретаря Совета безопасности Киргизской Республики», — приводит сообщение РИА Новости.
На его место назначен экс-начальник Генштаба Киргизии Жаныбек Капаров.
Ранее в Киргизии был уволен председатель Госкомитета национальной безопасности.
9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.