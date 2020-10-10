Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева и его заместителя Омурбека Суваналиева, сообщили в пресс-службе главы государства.

РИА Новости