Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева и его заместителя Омурбека Суваналиева, сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза
  • РИА Новости

«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобождён от должности секретаря Совета безопасности Киргизской Республики», — приводит сообщение РИА Новости.

На его место назначен экс-начальник Генштаба Киргизии Жаныбек Капаров.

Ранее в Киргизии был уволен председатель Госкомитета национальной безопасности.

9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

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